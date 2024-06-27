Понятие «традиционные ценности» закрепят в словаре

Понятие «традиционные ценности» планируется закрепить в толковом словаре русского языка, сообщил заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов на Петербургском международном юридическом форуме.

«Сейчас мы двигаемся в сторону закрепления их в нормативном словаре государственного языка в рамках толкового словаря. И мы работаем над проектом указа президента», — цитирует Вуколова ТАСС.

По его словам, к работе привлечены специалисты научной сферы.

Замминистра пояснил, что Россия не должна все время «защищаться от западной методички». «Мы должны двигаться вперед и проводить свою линию», — отметил он.