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Тело девочки обнаружено в потерпевшем крушение поезде в Коми

Источник:
Sibnet.ru
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Крушение поезда в Коми
Фото: © Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми выросло до трех человек. Найдено тело 16-летней девочки.

«Это девушка 16 лет, пассажирка вагона №10, которая ранее числилась пропавшей без вести, ее долго искали», — цитирует ТАСС Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«В тамбуре одного из вагонов обнаружено тело третьего погибшего», — сказал «Интерфаксу» представитель экстренных служб.

По данным телеграм-канала Baza, девочка одна ехала в Пензу, где ее ждали родители.

Вечером в среду, 26 июня, сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда 511 Воркута — Новороссийск. В поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В четверг обнаружили тела двух мужчин. Травмы получили 46 человек.

РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"мост в НАТО" - ) Уровень маркетинга западных политиков вызывает уважение

mosquito__2010

"мост в НАТО" ... устланный миллионном жертв из украинских дураков.

urbasik

Эта дура очень богатая и она угробит страну.

Удавиков

про бандеровцев, которые по пляжам и мирным объектам бьют?