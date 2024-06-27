Тело девочки обнаружено в потерпевшем крушение поезде в Коми

Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми выросло до трех человек. Найдено тело 16-летней девочки.

«Это девушка 16 лет, пассажирка вагона №10, которая ранее числилась пропавшей без вести, ее долго искали», — цитирует ТАСС Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«В тамбуре одного из вагонов обнаружено тело третьего погибшего», — сказал «Интерфаксу» представитель экстренных служб.

По данным телеграм-канала Baza, девочка одна ехала в Пензу, где ее ждали родители.

Вечером в среду, 26 июня, сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда 511 Воркута — Новороссийск. В поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В четверг обнаружили тела двух мужчин. Травмы получили 46 человек.

РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.