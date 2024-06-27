Кремль отреагировал на слова Кадырова о кровной мести террористам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова о неоходимости жесткой борьбе с терроризмом.

«Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», — приводит ТАСС слова Кадырова о том, что за деяния террориста наказание должен нести и его род.

Песков уточнил, что у Кадырова «речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность».

Кадыров ранее в ходе совещания с руководством силовых ведомств пригрозил наказывать семьи террористов. «Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются», — сказал глава Чечни.

Исключением, по его мнению, могут быть ситуации, при которых отец, например, не справляется с детьми, но об этом должны знать власти.