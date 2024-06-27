Россия ударила по подготовленным к приему F‑16 аэродромам ВСУ

Российские военные ударили гиперзвуковыми ракетами по аэродромам, где Вооруженные силы Украины планировали разместить западные самолеты, говорится в сообщении Минобороны России.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран», — сказано в сообщении.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, уточнили в российском военном ведомстве. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Западные страны в 2024 году планируют поставить Киеву около 60 истребителей F-16 производства США. Президент России Владимир Путин утверждал, что F-16 «будут гореть так же, как и поставленные Западом танки».