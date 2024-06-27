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Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» законов о мигрантах

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы должны принять законы, которые устранят напряженность в ситуации с мигрантами, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В выступлении он использовал выражение «Государственная дура».

Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме по теме миграционной политики в России, вспомнил о заявлении одного из сотрудников Генпрокуратуры, сказавшего, что «мы сильно все ущемляем мигрантов, надо о них больше заботиться».

Руководитель СК назвал это нонсенсом. Для решения напряженной и тревожной ситуации с мигрантами нужны законодательные инициативы, которые могут принять только депутаты.

«Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура» — спросил Бастрыкин у депутата, присутствующей на сессии.

Глава ведомства считает, что необходимо изменить миграционную политику в России, а также обратить внимание на развитие внутренней миграции.

По данным Бастрыкина, рост преступлений экстремистского характера среди мигрантов составил 147%, выросло число особо тяжких преступлений и против половой неприкосновенности.

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