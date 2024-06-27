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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО

Источник:
РБК
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Около 10 тысяч мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин

«Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию», — приводит РБК слова Бастрыкина, сказанные им в ходе Петербургского международного юридического форума.

Речь идет о реализации положений Конституции и российских законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и «в случае необходимости принять участие в военной операции» на Украине.

«Мы более 30 тысяч уже отловили получивших гражданство, но не желающих встать на учет, поставили на учет и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции», — сказал Бастрыкин.

Тема: Военная операция на Украине
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