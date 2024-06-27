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Депутаты задумались над запретом чая в пирамидках

Источник:
РИА Новости
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой изучить влияние на здоровье чая в пакетиках-пирамидках.

Чернышов сослался на заявление преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова о вреде такого чая.

По мнению Умнова, при его заваривании в организм попадают наночастицы пластика разного размера и формы. Некоторые из них могут выводиться из организма, но часть остается и накапливается в клетках. Из-за этого могут возникать воспаления тканей, аутоиммунные и онкологические заболевания

Чай в пакетиках-пирамидках пьют десятки миллионов людей в нашей стране, это один из самых распространенных продуктов массового потребления, приводит РИА Новости письмо Чернышова.

Вице-спикер попросил Мурашко подтвердить или опровергнуть мнение Умнова. «Если чай вреден для здоровья, то оборот опасной продукции необходимо ограничить», — отметил Чернышов.

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