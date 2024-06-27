Приставы с начала года взыскали 30 млрд рублей алиментов

Приставы с начала 2024 года у должников по алиментам взыскали 30,1 миллиарда рублей, рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«Судебные приставы в настоящее время применяют к должникам по алиментам широкий перечень мер понуждения: начиная с обращения взыскания на заработную плату или иные доходы, заканчивая привлечением к уголовной ответственности. Это позволяет нам из года в год увеличивать взысканную сумму долга по алиментам», — сказал Аристов в интервью «Известиям»

Так, за пять месяцев 2024 года взыскано 30,1 миллиарда рублей алиментных платежей, за тот же период 2023 года — 22,1 миллиарда рублей, за 2023 год — 66,5 миллиарда рублей, за 2022 год — 47,6 миллиарда рублей, за 2021 год — 32,9 миллиарда рублей.

«Конечно, использование различных нестандартных способов воздействия на должников по алиментам помогает работе судебным приставам. Хотя бы тем, что формирует негативный образ должника по алиментам», — пояснил Аристов.