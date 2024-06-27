Тела двух человек нашли на месте крушения поезда в Коми

Тела двух человек обнаружены на месте схода с рельсов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск в Коми, говорится в сообщении РЖД.

«На месте схода пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РЖД.

Родственники погибших получат по 2 025 000 рублей по страховке, а также дополнительно по 2 000 000 от РЖД. Госпитализированным пассажирам выплатят по миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 000 рублей.

В среду вечером, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По последним данным, десять пострадавших находятся в больницах, среди них — девочка 14 лет в тяжелом состоянии.