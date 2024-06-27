НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Тела двух человек нашли на месте крушения поезда в Коми

Источник:
Sibnet.ru
384 1
Крушение поезда в Коми
Крушение поезда в Коми
Фото: © Северо-Западной транспортной прокуратуры

Тела двух человек обнаружены на месте схода с рельсов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск в Коми, говорится в сообщении РЖД.

«На месте схода пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РЖД.

Родственники погибших получат по 2 025 000 рублей по страховке, а также дополнительно по 2 000 000 от РЖД. Госпитализированным пассажирам выплатят по миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 000 рублей.

В среду вечером, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. 

По последним данным, десять пострадавших находятся в больницах, среди них — девочка 14 лет в тяжелом состоянии.

Еще по теме
Младенец на Алтае смертельно отравился спиртом через молоко матери
Десять человек попали в больницу после крушения поезда в Коми
Число жертв терактов в Дагестане выросло до 20 человек
Шесть боевиков ликвидировали в Дагестане
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подсчитана стоимость владения китайским электрокаром Zeekr 001
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
АвтоВАЗ начал испытания нового кроссовера
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
Обсуждение (1)
Картина дня
Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой»
Россия ударила по подготовленным к приему F‑16 аэродромам ВСУ
Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО
Тела двух человек нашли на месте крушения поезда в Коми
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
39
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
36
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
33
Shaman прокомментировал включение в санкционный список ЕС
32
Антонов обвинил США в поддержке преступлений Киева
31
Сербские боеприпасы на сумму 800 млн евро попали на Украину