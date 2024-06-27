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Депутат Милонов озаботился увеличением губ до размера «покусали пчелы»

Источник:
Sibnet.ru
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Увеличение губ у россиянок необходимо регламентировать, чтобы они не становились «абсолютными уродками», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Это выглядит ужасно, это кринжово выглядит. Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками. <…> Люди с огромными губами, как будто их покусали пчелы. Это действительно страх какой-то божий», — высказался Милонов об увеличении губ в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, должны быть стандарты для эстетической хирургии, предписание о разумности выполнения операций, «чтобы это не превышало естественные границы», должен выпустить Минздрав.

Проводить процедуры по увеличению губ должны квалифицированные врачи, а не «какие-то шаболды со скальпелями».

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velam

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pepelmetal

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mosquito__2010

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nicollaich

Много лет назад мус пытался что-то вякать в адрес влиятельного американца. После чего у судей мус внезапно...