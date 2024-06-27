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Дочь Тимати снимется в сериале с Павлом Деревянко

Источник:
Sibnet.ru
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Алиса Юнусова
Алиса Юнусова
Фото: © @missalena.92

Дочь бизнесмена и рэпера Тимати 10-летняя Алиса попала в актерский состав сериала «Три сестры».

Главные роли в сериале «Три сестры» сыграют Павел Деревянко и Лариса Гузеева. Сериал будет снят с отсылками к одноименной пьесе Антона Чехова, сообщает РБК.

По сюжету, три сестры из Нижнего Новгорода мечтают оказаться в Москве. Девушки надеются, что их мать, владелица ювелирного бизнеса, поможет им финансово. Но она не намерена обеспечивать наследниц.

Кого именно сыграет Алиса, пока держится в тайне. Ранее девочка уже снималась в кино. Ее первым опытом был фильм «Три мушкетера», где она сыграла маленькую Миледи.

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Культгид #Кинематограф
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