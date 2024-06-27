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Определились все участники плей‑офф Евро‑2024

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Грузии на Евро-2024
Фото: © @euro2024

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, определились все участники 1/8 финала.

В плей-офф вышли команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места. Получились следующие пары:

  • Испания — Грузия
  • Швейцария — Италия
  • Англия — Словакия
  • Австрия — Турция
  • Румыния — Нидерланды
  • Франция — Бельгия
  • Португалия — Словения
  • Германия — Дания

Первые матчи 1/8 финала турнира пройдут 29 июня. В этот день Италия сыграет со Швейцарией, а Германия встретится с Данией.

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Спорт #Футбол
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velam

МУС это филькина контора которую не признает даже США.

pepelmetal

Международное право? А что это🤣?

mosquito__2010

"мост в НАТО" - ) Уровень маркетинга западных политиков вызывает уважение

nicollaich

Много лет назад мус пытался что-то вякать в адрес влиятельного американца. После чего у судей мус внезапно...