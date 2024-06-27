Определились все участники плей‑офф Евро‑2024

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, определились все участники 1/8 финала.

В плей-офф вышли команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места. Получились следующие пары:

Испания — Грузия

Швейцария — Италия

Англия — Словакия

Австрия — Турция

Румыния — Нидерланды

Франция — Бельгия

Португалия — Словения

Германия — Дания

Первые матчи 1/8 финала турнира пройдут 29 июня. В этот день Италия сыграет со Швейцарией, а Германия встретится с Данией.