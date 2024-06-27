Определились все участники плей‑офф Евро‑2024

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Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, определились все участники 1/8 финала.
В плей-офф вышли команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места. Получились следующие пары:
- Испания — Грузия
- Швейцария — Италия
- Англия — Словакия
- Австрия — Турция
- Румыния — Нидерланды
- Франция — Бельгия
- Португалия — Словения
- Германия — Дания
Первые матчи 1/8 финала турнира пройдут 29 июня. В этот день Италия сыграет со Швейцарией, а Германия встретится с Данией.