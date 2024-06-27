Младенец на Алтае смертельно отравился спиртом через молоко матери

Женщина в Республике Алтай выпивала спиртное, а затем накормила двухмесячного ребенка грудным молоком, в результате младенец умер, сообщило СУ СК РФ по региону.

Жительница Усть-Коксинского района два дня в начале мая употребляла спиртные напитки, а затем неоднократно кормила двухмесячного сына грудным молоком. В организм ребенка попал этиловый спирт, и он умер.

Мать обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на два года.