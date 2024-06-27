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Хуситы заявили о первом пуске гиперзвуковой ракетой

Источник:
ТАСС
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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» впервые применили гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена впервые раскрывают характеристики ракеты, поразившей израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море. Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью», — цитирует ТАСС представителя хуситов.

Ранее стало известно об атаке на контейнеровоз MSC Sarah V, который повстанцы идентифицировали как принадлежащий Израилю. По словам Сариа, удар наносился с использованием новой баллистической ракеты.

Только пять стран обладают гиперзвуковым оружием или занимаются его разработкой — Россия, США, Китай, Иран и Индия. Ранее США опровергли информацию о том, что хуситы смогли разработать гиперзвуковое оружие.

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