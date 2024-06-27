Зеленскому вместо членства в НАТО предложат «мост в альянс»

Североатлантический альянс на предстоящем саммите пообещает президенту Украины Владимиру Зеленскому «мост в НАТО», но реального членства не предложит, пишу американские СМИ.

США и НАТО хотят дать Киеву что-то «существенное», но при этом сохранить свою позицию о преждевременности серьезного разговора о вступлении Украины в альянс, приводит The New York Times слова источников.

Новые обещания Киеву планируется согласовать на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО в Вашингтоне. «Мост к членству Украины в НАТО <...> удовлетворит Зеленского, и саммит пройдет более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда он открыто выразил свое недовольство тем, что Украине не назвали четких сроков вступления в альянс», отмечает NYT.

Ранее стало известно, что страны НАТО разошлись в том, как именно должна звучать формулировка о вступлении Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Великобритания и страны Восточной Европы настаивают на решительной поддержке вступления Украины в альянс. Но не все страны НАТО готовы зайти так далеко: американские и германские чиновники, сообщил телеканал CNN.