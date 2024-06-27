Десять человек попали в больницу после крушения поезда в Коми

Десять пострадавших при сходе вагонов пассажирского поезда в Коми госпитализированы, сообщил глава республики Владимир Уйба.

В среду, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Крушение произошло из-за размытия железнодорожного полотна в результате обильных осадков. В поезде находились 232 человека.

«Врачебные бригады Интинской больницы осмотрели на месте происшествия всех пострадавших. По данным минздрава Коми на 0.50, в городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек, пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск», — написал в своем телеграм-канале Уйба.

По его словам, у пострадавших — преимущественно ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. «Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось», — отметил глава Коми.

«Двое будут транспортированы в родной город Воркуту. Из оставшихся восьми пострадавших 14-летняя девочка в тяжелом состоянии. Ее вместе с родителями (находятся в удовлетворительном состоянии) и еще двумя пострадавшими транспортируют в Сыктывкар», — уточнил Уйба.

В Интинской ЦГБ останутся три человека, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные пассажиры решили продолжить движение по ранее запланированному маршруту. Их доставит в Новороссийск специализированный поезд-дублер из Воркуты.