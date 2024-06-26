Wink пролил свет на съемки сериала с актерами из «Слова пацана»

Актеры из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» создали интригу, собравшись вместе на съемочной площадке, видеосервис Wink назвал сериал, где они снимаются.

После воссоединения актеров Славы Копейкина, Льва Зулькарнаева и Андрей Максимов на одной съемочной площадке, в Сети появились слухи о съемках второго сезона «Слова пацана». Актеры сами спровоцировали их, сообщая что снимают эпизод в ДК. Именно в ДК происходили многие события в сериале.

Но видеосервис Wink сообщил, что актеры снимаются в новом проекте —«Дети перемен». И сейчас как раз проходят съемки в Доме культуры.

По сюжету, мать трех сыновей от разных отцов — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга детей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, где идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Кроме звезд «Слова пацана» в сериале снимаются Виктория Исакова, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Артем Быстров, Анна Снаткина, Дарья Матвеева.