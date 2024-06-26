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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Электромобиль «Атом» подорожал до начала продаж

Источник:
Sibnet.ru
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Российский электромобиль «Атом» будет стоить от 2,9 миллиона до 4 миллионов рублей, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кама» Игорь Поваразднюк. Месяц назад диапазон был другим.

«Примерный диапазон цен составляет от 2,9 миллиона до 4 миллионов рублей без учета государственных субсидий. Мы не планируем выходить за этот диапазон», — сказал Поваразднюк в интервью ТАСС.

Подход «Атома» близок к стратегии компании Zeekr в Китае: машины с премиальным набором функций остаются в массовом сегменте, отметил гендиректор.

Месяц назад в интервью РИА Новости называл другой диапазон цен: от 2,5 миллиона до 3,5 миллиона рублей. То есть «Атом» уже подорожал на 500 тысяч рублей.

«Атом» — небольшой хетчбэк с распашными дверями. По размерам сопоставим с Lada Granta. Электромобиль получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 лошадиные силы, 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 километров без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 километров.

Тема: Русские машины
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