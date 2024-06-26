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Кремль отреагировал на ордера об аресте Герасимова и Шойгу

Источник:
РБК
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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выписанные МУС ордера на арест секретаря Совета безопасности России и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«Мы не признаем юрисдикцию этого суда, не являемся членами статута, не признаем этих ордеров. Считаем абсурдными, как и прошлые два ордера», — цитирует РБК Пескова.

Ордера на арест Шойгу и Герасимова были выданы 25 июня. В МУС сочли, что они «несут ответственность» за удары по энергетическим объектам на Украине. Минобороны называло это ответными мерами на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики в России.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины». Кремль называл решение МУС ничтожным с правовой точки зрения.

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Политика #Мир
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