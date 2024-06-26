НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Премьер Нидерландов станет новым генсеком НАТО

Источник:
Sibnet.ru
159 0

Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса на следующие пять лет, сообщила пресс-служба альянса.

Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с октября. Он сменит норвежца Йенса Столтенберга, который занимал этот пост 10 лет, установив абсолютный рекорд, его полномочия продлевались четыре раза на год.

Рютте 57 лет, он возглавлял правительство Нидерландов четыре срока подряд с октября 2010 года, то есть почти 24 года подряд. Накануне он проиграл выборым правым силам. 

Новый генсек НАТО считается одним из самых убежденных сторонников помощи Украине. По мнению западных СМИ, на новом посту он столкнется с несколькими вызовами: растущими запросами Киева об оказании помощи и атаками России на энергоинфраструктуру Украины.

Еще по теме
США снимут запрет на размещение военных подрядчиков на Украине
Белоусов предупредил главу Пентагона об угрозе эскалации
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Сербские боеприпасы на сумму 800 млн евро попали на Украину
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков объяснил, зачем Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
АвтоВАЗ начал испытания нового кроссовера
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Обсуждение (0)
Картина дня
США снимут запрет на размещение военных подрядчиков на Украине
Премьер Нидерландов станет новым генсеком НАТО
Госпошлина за развод вырастет в восемь раз
Стратегические «Ярсы» на учениях отработали боевое маневрирование
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
55
Япония ввела новый пакет санкций против России
44
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
36
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
36
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
33
Антонов обвинил США в поддержке преступлений Киева