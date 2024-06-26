Премьер Нидерландов станет новым генсеком НАТО

Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса на следующие пять лет, сообщила пресс-служба альянса.

Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с октября. Он сменит норвежца Йенса Столтенберга, который занимал этот пост 10 лет, установив абсолютный рекорд, его полномочия продлевались четыре раза на год.

Рютте 57 лет, он возглавлял правительство Нидерландов четыре срока подряд с октября 2010 года, то есть почти 24 года подряд. Накануне он проиграл выборым правым силам.

Новый генсек НАТО считается одним из самых убежденных сторонников помощи Украине. По мнению западных СМИ, на новом посту он столкнется с несколькими вызовами: растущими запросами Киева об оказании помощи и атаками России на энергоинфраструктуру Украины.