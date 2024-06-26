Специалисты Роспотребнадзора перечислили пять правил, которые помогут сделать питание максимально правильным и здоровым.

Правило первое — лучше ограничить употребление соленых продуктов, сахаросодержащих напитков, сладостей, колбас и копченостей, говорится в рекомендациях, опубликованных в телеграм-канале ведомства.

Правило второе — стараться не есть жирную пищу, не потреблять слишком много калорий. Третье — заменить продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные.

Четвертое — наслаждаться разнообразием. Большое количество полезных продуктов в вашем рационе сделают его более полноценным. И пятое правило — даже если вы питаетесь за пределами дома, стоит отдать предпочтение здоровым блюдам.

Здоровое питание подразумевает разумный выбор продуктов, напомнили в Роспотребнадзоре. В рационе обязательно должны быть: