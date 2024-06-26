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Роспотребнадзор перечислил пять правил здорового питания

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты Роспотребнадзора перечислили пять правил, которые помогут сделать питание максимально правильным и здоровым.

Правило первое — лучше ограничить употребление соленых продуктов, сахаросодержащих напитков, сладостей, колбас и копченостей, говорится в рекомендациях, опубликованных в телеграм-канале ведомства.

Правило второе — стараться не есть жирную пищу, не потреблять слишком много калорий. Третье — заменить продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные. 

Четвертое — наслаждаться разнообразием. Большое количество полезных продуктов в вашем рационе сделают его более полноценным. И пятое правило — даже если вы питаетесь за пределами дома, стоит отдать предпочтение здоровым блюдам.

Здоровое питание подразумевает разумный выбор продуктов, напомнили в Роспотребнадзоре. В рационе обязательно должны быть:

  • овощи и фрукты;
  • цельнозерновые продукты;
  • молочные продукты средней жирности;
  • разные масла;
  • продукты, содержащие белок.
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Топ комментариев

pepelmetal

Международное право? А что это🤣?

velam

МУС это филькина контора которую не признает даже США.

nicollaich

Много лет назад мус пытался что-то вякать в адрес влиятельного американца. После чего у судей мус внезапно...

Asd10

"Не влезай, убьет! , чудило... Ну конечно влез. Убило. Следом лезет оборотС криком -" Всех не перебьет!!...