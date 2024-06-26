Крупный астероид 2011 UL21 диаметром более 2,3 километра, относящийся к категории «убийц планет», пролетит в относительной близости от Земли в четверг, 27 июня, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

«2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 миллиона километров от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет. На таком удалении NASA расценивает его как потенциально опасный объект», — сказано в сообщении.

В ESA заверили, что реальной опасности астероид 2011 UL21 не представляет, потому что пролетит он на расстоянии, более чем в 17 раз превышающем дистанцию от планеты до Луны.

Вместе с тем в агентстве отметили, что размер астероида превышает 99% известных космических объектов, пролетающих в относительной близости от Земли.