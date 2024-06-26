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Вышел трейлер хоррора с дочерью Джонни Деппа

Источник:
Sibnet.ru
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Вышел первый тизер-трейлер готического хоррора «Носферату», в котором снялась дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп.

По сюжету, молодой агент недвижимости Томас Саттер (Николас Холт) отправляется в замок, стоящий в горах Трансильвании. Живущий там таинственный граф Орлок (Билл Скарсгард) хочет приобрести дом в Лондоне.

Томас не догадывается, что новый клиент — древний вампир, желающий сделать его супругу Эллен (Депп) своей возлюбленной. Справиться с кровожадным чудовищем Томасу и Эллен поможет охотник на вампиров, профессор Альбин Эберхарт фон Франц (Уиллем Дефо).

Фильм станет ремейком классического немецкого фильма ужасов «Носферату, симфония ужаса», снятого Фридрихом Вильгельмом Мурнау в 1922 году. Премьера хоррора «Носферату» запланирована на 25 декабря.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

velam

МУС это филькина контора которую не признает даже США.

pepelmetal

Международное право? А что это🤣?

nicollaich

Много лет назад мус пытался что-то вякать в адрес влиятельного американца. После чего у судей мус внезапно...

nicollaich

Двуличные потомки диких собак.