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Легендарный мессенджер ICQ закрылся

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер IСQ завершил работу, об этом сообщается на сайте компании. Пользователям предложили перейти в VK Мессенджер.

«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в сообщении на черном фоне при попытке зайти на сайт IСQ.

Компания VK, владелец мессенджера, месяц назад предупредила о закрытии IСQ и рекомендовала скопировать переписку и файлы из ICQ и сохранить на компьютер.

ICQ — один из первых мессенджеров в истории. Он был разработан и запущен израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В 1998 году сервис купила американская компания AOL, а в 2010-м — Mail.Ru Group (сейчас VK). Название ICQ — английский омофон фразы «I seek you» («я ищу тебя»).

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Топ комментариев

velam

МУС это филькина контора которую не признает даже США.

pepelmetal

Международное право? А что это🤣?

nicollaich

Много лет назад мус пытался что-то вякать в адрес влиятельного американца. После чего у судей мус внезапно...

nicollaich

Двуличные потомки диких собак.