Козловский объяснил, почему американское кино успешнее российского

Актер Данила Козловский считает, что американский кинематограф на несколько шагов опережает российский, и этому есть конкретная причина.

«Думаю, что секрет успеха (американского кино) — это отсутствие огромной цензуры и возможность говорить фактически на любую тему. Понятно, что там есть определенные перекосы», — сказал Козловский в интервью для YouTube-шоу GlumOFF.

Актер добавил, что с большой нежностью и уважением относится к людям, кто трудится в отечественном кинематографе. Но Россия все равно остается в роли догоняющей страны в производстве кино.