Обращение к России увидели в новом клипе Лободы

Певица Светлана Лобода опубликовала отрывок из сниппета новой песни, в кадре были цвета российского флага.

Лобода готовит релиз нового трека «Молодая», который запланирован на 28 июня. Она опубликовала сниппет трека: артистка сидит на трибуне с синими креслами в светлом, почти белом платье, и гладит красный гипс на руке (недавно она сломала руку).

Поклонники увидели в ролике отсылку певицы к России. Сочетания белого, синего и красного, как во флаге России, якобы попытка вернуть любовь русскоязычной аудитории.

После начала военной спецоперации Лобода поддержала Украину. На некоторое время она даже решила выпускать песни на родном, украинском языке, но потом вернулась к привычному стилю. Новый трек выйдет также на русском.