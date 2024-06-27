НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Семейный фильм «Мой любимый чемпион» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Фото: © кадр из фильма «Мой любимый чемпион»

Семейная драма про дружбу девочки-подростка и коня «Мой любимый чемпион» вышла в широкий прокат в четверг, 27 июня.

По сюжету, 13-летняя девочка Саша занимается конным спортом. Ее конь Джонатан достался ей от отца, но в какой-то момент животное становится обузой для семьи, на его содержание не хватает средств.

Мама девочки решает избавиться от коня, но ребенок не желает отступать, поскольку это единственная память об отце. Ребенка поддерживает только бабушка. Юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

Главные роли в семейной драме исполнили Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Екатерина Федулова, Татьяна Орлова.

Еще по теме
Wink пролил свет на съемки сериала с актерами из «Слова пацана»
Вышел трейлер хоррора с дочерью Джонни Деппа
Козловский объяснил, почему американское кино успешнее российского
START прозрачно намекнул на съемки второго сезона «Слова пацана»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков объяснил, зачем Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
АвтоВАЗ начал испытания нового кроссовера
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
Обсуждение (0)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Самое обсуждаемое
39
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
36
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
32
Антонов обвинил США в поддержке преступлений Киева
31
Сербские боеприпасы на сумму 800 млн евро попали на Украину
28
Пятеро детей госпитализированы в тяжелом состоянии после удара ВСУ