Семейный фильм «Мой любимый чемпион» вышел в прокат

Семейная драма про дружбу девочки-подростка и коня «Мой любимый чемпион» вышла в широкий прокат в четверг, 27 июня.

По сюжету, 13-летняя девочка Саша занимается конным спортом. Ее конь Джонатан достался ей от отца, но в какой-то момент животное становится обузой для семьи, на его содержание не хватает средств.

Мама девочки решает избавиться от коня, но ребенок не желает отступать, поскольку это единственная память об отце. Ребенка поддерживает только бабушка. Юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

Главные роли в семейной драме исполнили Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Екатерина Федулова, Татьяна Орлова.