Страны БРИКС взяли паузу в приеме новых членов

Страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, «параллельно готовятся категории стран-партнеров — ступени перед полным членством». «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — сказал он.

Организация была создана в июне 2006 года. Поначалу в нее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Сейчас БРИКС объединяет девять стран. В объединение вошли ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Ранее Лавров сообщил, что еще около 30 стран заинтересованы в том, чтобы подключиться к сотрудничеству с БРИКС.