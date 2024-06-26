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Страны БРИКС взяли паузу в приеме новых членов

Источник:
Sibnet.ru
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Страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, «параллельно готовятся категории стран-партнеров — ступени перед полным членством». «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — сказал он.

Организация была создана в июне 2006 года. Поначалу в нее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Сейчас БРИКС объединяет девять стран. В объединение вошли ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Ранее Лавров сообщил, что еще около 30 стран заинтересованы в том, чтобы подключиться к сотрудничеству с БРИКС.

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velam

МУС это филькина контора которую не признает даже США.

pepelmetal

Международное право? А что это🤣?

nicollaich

Много лет назад мус пытался что-то вякать в адрес влиятельного американца. После чего у судей мус внезапно...

nicollaich

Двуличные потомки диких собак.