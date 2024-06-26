Минфин не увидел угрозы в дефиците бюджета в 1,1% ВВП

""Министерство финансов РФ считает уровень дефицита федерального бюджета в размере 1,1% ВВП безопасным, сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

«Постараемся уложиться [в обновленный уровень дефицита], при необходимости будем предлагать корректировать. Но пока рассчитываем, что это правильный, безопасный и стабильный уровень, который нам позволит исполнить все обязательства», — сказала Окладникова в интервью от ТАСС.

На 2025-2026 годы установлен более низкий уровень дефицита. «Актуализированный макроэкономический прогноз на трехлетний период будет в августе, посмотрим. Конечно, будем стараться не повышать уровень дефицита», - отметила Окладникова.