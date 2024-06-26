НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Книги иноагентов выдадут в библиотеках «по особому порядку»

Источник:
Sibnet.ru
201 0

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам, авторы которых объявлены «иностранными агентами», а также «экстремистами и террористами», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Полномочиями по ограничению наделяется Минкультуры РФ, перечень авторов и книг будет определен в подзаконных актах.

Книги «иноагентов» будут выдаваться в библиотеках «по особому порядку», а произведения, содержащие «антироссийскую риторику», отправят на «спецхранение», заявила член комитета по культуре Ольга Германова. По ее словам, такие книги «не будут на первых полках».

Реестр иностранных агентов ведет Минюст, на данный момент в этом списке свыше 800 человек, в том числе известные писатели — Борис Акунин, Людмила Улицкая, Михаил Веллер, Дмитрий Глуховский и другие.

Еще по теме
Принят законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Депутат Милонов призвал к наказанию для потных нерях
Власти Таджикистана запретили ношение «чуждой одежды»
Госдума поддержала «пять ступеней» НДФЛ
смотреть все
Жизнь #Законы #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружены неожиданные частицы в человеческом пенисе
Песков объяснил, зачем Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
Путин допустил поставки российского оружия в КНДР
Визит Путина в КНДР и Вьетнам сильно разозлил США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы милонова наказал, за псевдодепутатскую деятельность! На дворе СВО идет, а он все печется о радужных...

velam

МУС это филькина контора которую не признает даже США.

pepelmetal

Международное право? А что это🤣?

nicollaich

Много лет назад мус пытался что-то вякать в адрес влиятельного американца. После чего у судей мус внезапно...