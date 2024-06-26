Книги иноагентов выдадут в библиотеках «по особому порядку»

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам, авторы которых объявлены «иностранными агентами», а также «экстремистами и террористами», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Полномочиями по ограничению наделяется Минкультуры РФ, перечень авторов и книг будет определен в подзаконных актах.

Книги «иноагентов» будут выдаваться в библиотеках «по особому порядку», а произведения, содержащие «антироссийскую риторику», отправят на «спецхранение», заявила член комитета по культуре Ольга Германова. По ее словам, такие книги «не будут на первых полках».

Реестр иностранных агентов ведет Минюст, на данный момент в этом списке свыше 800 человек, в том числе известные писатели — Борис Акунин, Людмила Улицкая, Михаил Веллер, Дмитрий Глуховский и другие.