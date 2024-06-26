Белоусов предупредил главу Пентагона об угрозе эскалации

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин во время состоявшегося по инициативе США телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина. Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины», — сказали там.

Белоусов «указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками» вооружений США для ВС Украины, сообщили в российском военном ведомстве.

Это был первый разговор между Белоусовым и Остином, он проводился после атаки ВСУ на Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек пострадали.