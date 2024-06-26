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Новый сезон сериала «СМЕРШ. 1944» снимут для РЕН ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба РЕН ТВ

Телеканал РЕН ТВ и Star Media Vision приступили к съемкам детектива «СМЕРШ. 1944» с Игорем Петренко и Владиславом Котлярским.

События сериала разворачиваются в 1944 году. В центре сюжета – два капитана советской контрразведки «СМЕРШ», которые готовы выполнить самые сложные задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.

Кроме Петренко и Котлярского, в сериале снимаются Лянка Грыу, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов, Юрий Анпилогов.

Съемки детектива пройдут в Москве, Московской области, Костроме и Ярославле. Новый сезон шоу будет состоять из четырех новелл по четыре серии.

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