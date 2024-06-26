Начались съемки сказки «Горыныч» с Александром Петровым

Александр Петров стал главным героем новой сказки «Горыныч», съемки проекта уже начались сообщила пресс-служба ВГТРК.

По сюжету, старший лейтенант ВМФ Леха (Петров), однажды опускается в батискафе на дно морское. Там он оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир.

В этом новом незнакомом месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы. Герой невольно становится дракончику опекуном и другом и дает малышу имя – Горыныч.

Кроме Петрова в фильме-сказке снялись Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Нина Усатова.

Режиссером проекта выступает Дмитрий Хонин, а продюсерами – Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов.

«Любая старая сказка когда-то была новой – так решили мы и придумали совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки. В картине планируется несколько музыкальных номеров – не то, чтобы для нас это новый опыт, но определенный вызов», — цитирует пресс-служба Сельянова.