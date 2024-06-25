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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Совбез назвал «ничтожным» решение МУС по Шойгу

Источник:
Sibnet.ru
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Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совбеза (СБ) России Сергея Шойгу является элементом гибридной войны Запада, заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», — отметили в Совбезе.

МУС создан на основании Римского статута 1998 года. В международном договоре участвуют 123 страны. Суд находится в Гааге, но у него есть отделения, открытые в странах, где идут расследования.

Россия подписала Римский статут, разработанный при ее участии, 13 сентября 2000 года, но не ратифицировала его. 16 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому страна не станет участником МУС

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы милонова наказал, за псевдодепутатскую деятельность! На дворе СВО идет, а он все печется о радужных...

Asd10

У этого депутата диагноз разжижение мозгов отягощенное анальной чесоткой. Нужно дать ему понюхать носки...

cre

Вероятно этот депутат ничего не знает про триметиламинурию и другие подобные болезни.

nicollaich

Двуличные потомки диких собак.