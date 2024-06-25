МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов «предположительно несут ответственность» за нанесение ударов по объектам на территории Украины, заявил МУС

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест двух лиц — Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года», — приводит ТАСС заявление суда.

По оценкам инстанции, Шойгу и Герасимов «предположительно несут ответственность» за нанесение ударов по объектам на территории Украины.

МУС в 2023 году выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы имевшей место незаконной депортации украинских детей.

Как отмечал Путин, российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, и никогда не выступали против их воссоединения с семьями.