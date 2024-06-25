Принят законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Законопроект был принят единогласно: 411 депутатов проголосовали за, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Документ будет рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях в начале пленарного заседания 26 июня, приводит ТАСС слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, решение президента России Владимира Путина о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам повысит производительность труда и вернет в экономику России опытные кадры. Оно затронет 7,87 миллиона человек, отметил спикер.

Как объяснил ТАСС замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года.

При этом, по его словам, недополученные работающим пенсионером за восемь лет деньги не пропадут, а будут учтены, когда он перестанет работать.