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Россия отличилась манерой выпивать

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые выделили шесть основных моделей употребления алкоголя в странах Европы. У России и Белоруссии выявлена своя особая манера выпивать, отличная от других, но она требует отдельного описания.

Ученые из европейского отделения Всемирной организации здравоохранения проанализировали, как часто пьют пиво, вино и крепкий алкоголь в странах Европы и выделили шесть характерных моделей. Работа опубликована в журнале Addiction.

  • «Винные» страны — высокое употребление вина, низкое — пива и крепких напитков, наименьшее общее количество употребляемого алкоголя. Это Франция, Греция, Италия, Португалия, Швеция.
  • Страны с высоким употреблением пива и низким — крепких напитков. Это Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Испания
  • «Пивные» страны с чрезмерным пьянством — высокий уровень потребления пива и тяжелое эпизодическое пьянство. Это Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.
  • Страны с высоким уровнем потребления крепких напитков и пива, низким — вина, с высоким показателем общего употребления алкоголя, но низким уровнем тяжелого эпизодического пьянства. Это Эстония, Латвия и Литва.
  • Страны с высоким и частым употреблением крепких напитков одновременно с часто наблюдаемым полным отказом от алкоголя. Это Украина, Болгария и Кипр.
  • Страны с тяжелым эпизодическим пьянством и высоким процентом людей, выпивающих в настоящее время людей (минимум одно употребление алкоголя за последние 12 месяцев). Это Финляндия, Исландия, Ирландия, Люксембург и Мальта.

Россия и Белоруссия не попали в этот анализ, но будут присутствовать в следующем, сообщила RTVI руководитель исследования Даниэла Коррейа.

«Наши предварительные результаты говорят о том, что, восточный регион, включая Белоруссию и Россию, похоже, имеет свою особенную манеру выпивать», — отметила она, не раскрывая выявленных особенностей.

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