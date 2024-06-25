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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отреагировал на жесткий план советников Трампа по Украине

Источник:
ТАСС
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Предложенный советниками Дональда Трампа план по урегулированию конфликта на Украине должен учитывать ситуацию на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Советники Трампа предложили лишить Украину американской поддержки, если Киев откажется идти на переговоры с Москвой. Они также указали, что США должны увеличить помощь Украине, если отказ от переговоров последует со стороны России.

«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в качестве комментария к плану советников Трампа.

По его словам, президент Владимир Путин «неоднократно говорил, что Россия была и остается открытой к переговорам, учитывающим реальное положение дел». «Недавно он выступил с мирной инициативой, которая, к сожалению, не была принята ни Западом, ни Украиной», — напомнил Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что, по мнению советников Трампа, Россию удастся усадить за переговоры, если пообещать отложить вступление Украины в НАТО на длительный срок. При этом в самом мирном договоре советники предложили закрепить режим прекращения огня на основе имеющейся линии фронта.

«Украина не должна официально уступать территорию России», хотя Киев «вряд ли сможет восстановить контроль над всей территорией в ближайшей перспективе», отметили советники Трампа.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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