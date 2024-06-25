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Эксперт перечислил влияющие на укрепление рубля факторы

Источник:
Sibnet.ru
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Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин назвал факторы, влияющие на укрепление рубля.

Дальнейшему укреплению рубля будет способствовать профицит торгового счета, снижение объемов импорта, курс правительства на рост сбора налогов за счет внутренних источников, ограничения на вывод капитала, пояснил эксперт «Известиям».

«Власти на прошлой неделе немного смягчили требования к продаже валютной выручки для экспортеров (теперь экспортеры обязаны зачислять на счета в России не 80%, а 60% валютной выручки), но при необходимости объемы обязательной продажи валюты могут быть снова увеличены», — сказал Брагин.

Не стоит забывать, что крепкий курс — важное условие для стабилизации инфляции, отметил эксперт. 

«Наш прогноз по курсу на этот год — 12–12,5 рубля за юань, до конца года рубль может укрепиться до 11,5 рубля за юань. Уровень инфляции в мае оказался выше, чем в апреле. На этом фоне представители регулятора не исключают возможности повышения ставок», — добавил он.

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