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Раскрыты возможности нового берегового комплекса «Рубеж‑МЭ»

Источник:
«Известия»
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Береговой ракетный комплекс «Рубеж»
Береговой ракетный комплекс «Рубеж»
Фото: © Рособоронэкспорт

Концепция «катер на колесах» реализована в новых береговых ракетных комплексах «Рубеж-МЭ», сообщил генеральный директор компании-разработчика АО «Тайфун» Андрей Петраков.

Береговой ракетный комплекс «Бал» тяжелый, в него входят разные машины. «А здесь все построено по системе "катер на колесах". Все в одном: четыре ракеты, свой локатор, свои системы управления, питания, связь», — рассказал «Известиям» Петраков.

Эти машины производятся на базе КамАЗа. Они могут работать как автономно, так и в составе соединения дивизиона из восьми машин. «Ударная мощь восьми таких единиц 32 ракеты в едином залпе, такая же, как у дивизиона "Балов"», пояснил Петраков.

По словам военного эксперта, редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, радиолокационная головка самонаведения ракеты «Рубежа» позволяет стрелять не только по кораблям.

«Она может обеспечить поражение любых радиоконтрастных целей: зданий, мостов, сооружений и других объектов на сложном рельефе. Сама ракета околозвуковая, относительно малогабаритная, что позволяет проводить эффективный прорыв ПВО противника на малых высотах», — уточнил он.

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Uynachalnica

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