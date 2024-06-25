Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине

Мирная инициатива России дает реальную возможность завершить конфликт на Украине, переведя его решение в дипломатическое русло, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам Примаковских чтений.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», — зачитал послание Путина его помощник Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что Запад не слышит Россию и намерен продолжать конфликт «до последнего украинца». «Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия», — сказал помощник президента.

Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска регионов РФ (Запорожской и Херсонское областей, ДНР и ЛНР) и откажется планов стать членом НАТО.