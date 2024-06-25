Китай первым в мире доставил грунт с обратной стороны Луны

Китай впервые в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны — трансляцию события вело Центральное телевидение Китая.

Капсула с грунтом китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-6» успешно приземлилась на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.

«Чанъэ-6», состоящий из орбитального аппарата, спускаемого, подъемного и возвращаемого модулей, запустили к Луне 3 мая. Его посадочный модуль и подъемный модуль совершили посадку в заданном районе во впадине Южный полюс — Эйткен 2 июня.

Двое суток зонд собирал образцы грунта. Китайское национальное космическое управление подчеркивало, что помощью двух методов бурения и роботизированного измерительного рычага будут взяты лучшие образцы.

Предыдущий космический корабль Китая — «Чанъэ-5» — летал на Луну в 2020 году. Он установил на поверхности Луны флаг Китая и также собирал образцы грунта.