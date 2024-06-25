НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Премьера сериала «Чистые» состоялась в Wink

Источник:
Sibnet.ru
239 0
Фото: © кадр из сериала «Чистые»

Две первые серии драмы «Чистые» с Федором Бандарчуком и Никитой Кологрвым вышли в видеосервисе Wink.

Откровенная драма «Чистые» рассказывает о жизни куртизанок старинного Петербурга. По сюжету, в сердце Петербурга начала XX века царит мир блеска и роскоши: пока мужчины предаются праздным развлечениям, женщины живут в угнетении и страхе. Ксения и Стеша зарабатывают на жизнь в тайном доме терпимости, которым управляет безжалостная хозяйка.

На первый взгляд кажется, что у этих девушек есть лишь красота, но внутри них кроется нечто более ценное: невидимая мощь, искренность и жажда свободы, которые способны перевернуть их судьбу.

Смотреть сериал «Чистые» в Wink

В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Двух подпольных куртизанок исполнили Софья Синицына и Диана Милютина, их «маман» — Виктория Исакова.

Еще по теме
Стартовали съемки сериала «Между нами химия» с Сашей Бортич
Сериал «Сладкая жизнь» получит продолжение
«Три богатыря» не смогли превзойти американскую «Головоломку»
Звезды Голливуда и другие знаменитости в деревне. ФОТО
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врач назвал возраст, в котором надо завязывать с алкоголем
Китайский Zeekr запретил продавать автомобили в Россию
Япония ввела новый пакет санкций против России
Обнаружены неожиданные частицы в человеческом пенисе
Обсуждение (0)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы милонова наказал, за псевдодепутатскую деятельность! На дворе СВО идет, а он все печется о радужных...

Asd10

У этого депутата диагноз разжижение мозгов отягощенное анальной чесоткой. Нужно дать ему понюхать носки...

cre

Вероятно этот депутат ничего не знает про триметиламинурию и другие подобные болезни.

scorpion2777

В 1990 году её папаня помиловал нацистского преступника приговорённого к 18 пожизниным срокам, вот откуда...