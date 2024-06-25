Премьера сериала «Чистые» состоялась в Wink

Две первые серии драмы «Чистые» с Федором Бандарчуком и Никитой Кологрвым вышли в видеосервисе Wink.

Откровенная драма «Чистые» рассказывает о жизни куртизанок старинного Петербурга. По сюжету, в сердце Петербурга начала XX века царит мир блеска и роскоши: пока мужчины предаются праздным развлечениям, женщины живут в угнетении и страхе. Ксения и Стеша зарабатывают на жизнь в тайном доме терпимости, которым управляет безжалостная хозяйка.

На первый взгляд кажется, что у этих девушек есть лишь красота, но внутри них кроется нечто более ценное: невидимая мощь, искренность и жажда свободы, которые способны перевернуть их судьбу.

В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Двух подпольных куртизанок исполнили Софья Синицына и Диана Милютина, их «маман» — Виктория Исакова.