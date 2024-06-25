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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю

Источник:
РИА
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Соединенные Штаты не хотят видеть потери среди мирного населения и намерены обсудить это с украинскими властями, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер после обстрела Севастополя 23 июня.

«Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери», — цитирует РИА Новости Райдера.

По его словам, в Пентагоне не имеют достаточной информации относительно того, были или не были потери среди мирного населения.

Пресс-секретарь отказался отвечать на вопрос о том, имеют ли отношение военные США к удару, который, по заявлению Москвы, был нанесен с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

«Я переадресую вас к ним (украинцам), чтобы они говорили о своих операциях», — подчеркнул Райдер.

Украина в воскресенье, 23 июня атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе над городом. Четверо человек, включая двух детей погибли, 151 был ранен.

Тема: Военная операция на Украине
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