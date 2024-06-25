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Подсчитана стоимость владения китайским электрокаром Zeekr 001

Источник:
Sibnet.ru
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Zeekr 001
Фото: © Zeekr

Стоимость владения самым популярным в России китайским электромобилем Zeekr 001 за год составит 759,3 тысячи рублей, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Стоимость владения Zeekr 001 за пять лет составит 3,09 миллиона рублей, за год — 759,3 тысячи рублей. За месяц расходы будут равняться 63,3 тыссячи рублей, а за один километр — 50,62 рубля, приводит Autonews данные НАПИ.

Расчеты проводились для автомобиля Zeekr 001 2023 года выпуска в версии You, его средняя стоимость составляет 7,49 миллиона рублей согласно предложениям на классифайдах. Автомобиль поставляется в Россию по схеме параллельного импорта.

Zeekr 001 — самый популярный электромобиль, продающийся в России. Китайская марка — лидер в сегменте новых и подержанных электрокаров по спросу у россиян с начала марта и по конец мая.

Zeekr — премиальное подразделение компании Geely, официально не представлен в России, недавно производитель потребовал полного запрета продаж электромобилей в страну.

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