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Минпросвещения допустило возвращение в школы оценок за поведение

Источник:
«Российская газета»
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Оценки за поведение могут вернуться в российские общеобразовательные школы, считает министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы в целом не против введения оценки за поведение..., но нужно понимать критерии этой оценки, кто ее будет выставлять и какие будут последствия», — приводит «Российская газета» слова Кравцова.

Предложение «наказывать» оценкой хулиганов и тех, кто нарушает школьные правила, выдвинул глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, нужно также не допускать нарушителей к выпускным госэкзаменам.

Предложение Фадеева вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Кравцов призвал «не принимать спонтанных решений» и отметил, что предложение требует обсуждения.


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Жизнь #Образование
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