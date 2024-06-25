Ассанж освободился из тюрьмы и покинул Великобританию

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы и вылетел из Лондона в Австралию, сообщила организация.

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. Ему грозило до 175 лет заключения. Вину он не признавал.

«Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, после 1 901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании», — приводит РБК сообщение WikiLeaks.

Ранее стало известно, что Ассанж заключил сделку с прокуратурой Соединенных Штатов, обвиняющей его в шпионаже, по которой суд зачтет ему срок нахождения в тюрьме в Британии.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция и он был отправлен в тюрьму в Великобритании.