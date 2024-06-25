Ольга Бузова уехала из России

Ведущая Ольга Бузова заинтриговала поклонников неоднозначным сообщением в телеграм-канале, она сообщила, что уехала из страны.

«Я буду скучать», — написала Бузова, сопроводив текст флагом России и плачущим эмоджи. Также артистка опубликовала видео в иллюминатор взлетающего самолета.

Некоторые поклонники Бузовой решили, что она насовсем покидает Россию, и заволновались. Другие предположили, что она полетела на съемки нового проекта про выживание. Также были версии, что она просто улетела отдыхать.

Последнее время Бузова оказалась в центре двух скандалов. Сначала ее осудили за откровенный наряд на фестивале в Уфе, затем она публично поссорилась с Николаем Басковым, который сравнил ее с «орущей козой».