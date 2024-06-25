Викторию Боню превратили в расходный материал

Блогер Виктория Боня участвует в шоу «Выжить в Дубае» в команде звезд, ее коллеги решили отправлять ее на испытания, пока она не покинет шоу.

В команде звезд против Бони сговорились две пары — Джиган и Оксана Самойлова, Саша Стоун и Надежда Сысоева. Имея большее количество голосов, они решили все время голосовать против Бони.

Первый раз Боня отправилась на испытание во втором выпуске, она сумела обыграть соперника и должна вернуться в команду. Когда другие члены команды узнали о ее победе, Стоун объявил: «Вопросов по следующему голосованию нет».

Но, по плану парочек, если Боня проиграет, то номинировать будут Торнике Квитатиани или Вячеслава Чепурченко.