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Викторию Боню превратили в расходный материал

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из шоу
Фото: © телеграм-канал Виктории Бони

Блогер Виктория Боня участвует в шоу «Выжить в Дубае» в команде звезд, ее коллеги решили отправлять ее на испытания, пока она не покинет шоу.

В команде звезд против Бони сговорились две пары — Джиган и Оксана Самойлова, Саша Стоун и Надежда Сысоева. Имея большее количество голосов, они решили все время голосовать против Бони.

Первый раз Боня отправилась на испытание во втором выпуске, она сумела обыграть соперника и должна вернуться в команду. Когда другие члены команды узнали о ее победе, Стоун объявил: «Вопросов по следующему голосованию нет».

Но, по плану парочек, если Боня проиграет, то номинировать будут Торнике Квитатиани или Вячеслава Чепурченко.

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