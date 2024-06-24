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Число жертв терактов в Дагестане выросло до 20 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Число погибших в результате терактов 23 июня в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева

Пострадали 46 человек — это как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов, сообщила министр.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам, госпитализированным в республиканские медучреждения и в ЦГБ г. Дербента. Состояние семи раненых расценивается как тяжелое», — сказала Беляева.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Махачкале и Дербенте погибли четверо гражданских и 15 полицейских.

В воскресенье, 23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия. Также был обстрелян пост ДПС в Махачкале.

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